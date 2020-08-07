الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد مراجعة جديدة لقاعات الأفراح والعزاء

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوضع أصبح صعب بالنسبة لأصحاب قاعات الأفراح والعاملين فيها.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن كل أصحاب المهن المشاركة في هذه الانشطة يعانوا، مشيرًا إلى أن الوضع الاستثنائي هو الذي أجبرهم على هذه الإجراءات، معتبرًا أن هؤلاء هم أخر فئة سيتم رفع الحظر عنها.

وأوضح أنه يتم مناقشة وضعهم أسبوعيًا، ويناقشوا الوقت الذي يمكن أن يسمحوا لهم بالعمل خلاله، مشيرًا إلى أن القرار يكون بناء على المعطيات الموجودة على الأرض، ورأي وزارة الصحة في هذه التجمعات وتأثيرها.

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد مراجعة جديدة لوضعهم وربما ان تحسنت الأمور، أو ارتأت وزارة الصحة، أو أوصت بامكانية فتح هذه الأنشطة المحظورة، ربما يكون هناك إجراء ايجابي تجاههم"، مشددًا على أن هذه الاجراءات من أجل حماية جميع المواطنين.

وأكد انه حاليًا كل الأنشطة عادت باستثناء قاعات الأفراح وقاعات التعازي مضيفًا: "في النهاية سيكون هناك حل لهؤلاء وهؤلاء".

وحذر "سعد"، من التساهل والإحساس الكاذب بالأمان، وإهمال الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن سلوك المواطنين والالتزام بالاجراءات، سيتسبب في الوصول لمستوى جيد في مواجهة الفيرويس، مؤكدًا أن الإهمال سيوصل البلاد لوضع وبائي أصعب بكثير.