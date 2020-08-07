طلاب إسنا يستحوذون على المراكز الأولى بالأقصر والمحافظ يهنئهم

قدم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، التهنئة لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للمتميزين منهم، مُعربًا عن سعادته لتميزههم، وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، كما قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين.

"الوطن"، استعرضت أسماء ودرجات الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى على مستوى المحافظة في الشعب الثلاث، التي بدا فيها واضحًا، استحواذ طلاب مدينة إسنا جنوب المحافظة، على عدد كبير منها.

الشعبة العلمية علوم

1- سعاد أحمد عبد الصبور، المركز الأول، 409 درجة، مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالأقصر.

2- بيتر حنا بباوي، المركز الثاني، 408.5 درجة، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية.

3- فلوباتير منير عجيب المركز الثاني مكرر 408.5 درجة مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية.

4- إيمان محمد عبد الرحمن، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة، مدرسة الزينية الثانوية المشتركة.

5- أحمد أبو العزايم نوبي مغازي، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.

6- ماريو إيليا شوقي، المركز الثاني مكرر، 408.5 درجة مدرسة أرمنت الثانوية العسكرية.

7- جهاد خميس محمد علي، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب بإسنا.

8- أمنية محمد الحسين عبد الستار، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة، مدرسة أبو بكر الرسمية لغات بالأقصر.

9- إسراء عبد الدايم محمد خضري، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة، مدرسة إسنا الثانوية بنات.

10- أحمد ياسين ضاحي ياسين، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة، مدرسة النمسا الثانوية المشتركة بإسنا.

11- إبراهيم جمعة محمد معوض، المركز الثاني، مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.

ترتيب طلاب الشعبة العلمية رياضيات

1- مصطفى مهدي محمد سيد، المركز الأول، 406 درجة، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.

2- عمر منصور محمد عبد العال، المركز الثاني، 404 درجة، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية.

3- بيشوي أسامة سمير، المركز الثالث، 402.5 درجة، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية.

4- محمود سعيد سيد، المركز الرابع، 402 درجة، مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل المشتركة بالبياضية.

5- محمود عبد الحميد محمد، المركز الخامس، 401.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.

6- عبد الرحمن محمد موسى، المركز الخامس، مكرر 401.5 درجة مدرسة إسنا الثانوية بنين.

7- إسراء ممدوح عبدالرازق، المركز الخامس مكرر، 401.5 درجة مدرسة أرمنت الثانوية بنات.

8- عبدالله أحمد عبدالله، المركز الثامن، 400.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة.

9- صالح محمد نجيب صالح، المركز التاسع، 400 درجة، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا.

10- طارق سيد محمد، المركز التاسع، مكرر 400 درجة، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.

ترتيب طلاب الشعبة الأدبية

1- ايمان عبد القوي محمد سالم، المركز الأول، 406.5 درجة، مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالأقصر.

2- محمود فرج عطية محمد، المركز الثاني، 403 درجة، مدرسة التحرير الثانوية بالطود.

3- هبة السيد خليل عبده، المركز الثاني، مكرر 403 درجة، مدرسة إسنا الثانوية بنات.

4- محمد صلاح الدين فؤاد، المركز الثاني، مكرر 403 درجة، مدرسة العشي الثانوية بالزينية.

5- رويدا مصطفى محمد، المركز الخامس، 402 درجة، مدرسة الأقصر الثانوية بنات.

6- زينب السيد خليل عبده، المركز السادس، 401 درجة، مدرسة إسنا الثانوية بنات.

7- أية عبد النبي جاد الرب، المركز السابع، 400.5 درجة مدرسة الأقصر الثانوية بنات.

8- فاطمة محمد أنصاري مكي، المركز الثامن، 400 درجة مدرسة أرمنت الثانوية بنات.

9- مريم أحمد أبو الحجاج عبدالرحمن، المركز الثامن، مكرر 400 درجة مدرسة الأقصر الثانوية بنات.

10- نسمة عبدالناصر حسن أحمد، المركز العاشر، 399.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية.