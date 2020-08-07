محافظ الأقصر يناقش ملف تصالح المواطنين مع الدولة في مخالفات البناء

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس، اجتماعا بحضور كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولى الادارات المعنية.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات إلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً، كما شدد محافظ الأقصر على السادة رؤساء المراكز والمدن باستلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن الدولة حريصة على إنجاز هذا الملف، ولا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى توجهات الدولة بالتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تعمل بشكل مستمر ومنتظم لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وحتى انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، هو 15 أغسطس الجارى.