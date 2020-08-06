"فنون الأقصر" تستعد لامتحانات قدرات الثانوية العامة

تفقد الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، كلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور الدكتور محمود النوبى، وكيل كلية الألسن، ورئيس لجنة اختبارات القدرات والتنسيق، برفقة الدكتور يوسف محمود، عميد كلية الفنون الجميلة، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020 / 2021، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل.

وقال رئيس جامعة الأقصر، خلال الجولة، إنه يتم تجهيز كل المتطلبات لخدمة الطلبة خلال آداء اختبارات القدرات، وذلك حرصًا من جامعة الأقصر على سلامة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتوفير المناخ المناسب لهم.

وأضاف أن جامعة الأقصر نشرت كل الاستعدادات والإجراءات لانتحانات القدرات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة: http://luxor.edu.eg/، كما نشرت خطوات التسجيل في اختبارات القدرات للعام الجامعي 2021/2020، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام".