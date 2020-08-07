بابا الروم الأرثوذكس يرسل خطاب تضامن لبطريرك أنطاكية بعد انفجار بيروت

أرسل البابا ثيؤدوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، خطاب دعم وتضامن إلى البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بعد انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال بابا الروم الأرثوذكس، في رسالته، إنه يصلي ليل نهار من أجل الشفاء العاجل للمصابين من أهل بيروت، مضيفا: "لقد علمنا بشكل مؤلم بالمأساة الفظيعة وغير المتوقعة التي طالت حورية الشرق الأوسط بيروت وفي نفس الوقت على شعب لبنان النبيل والمنكوب. وهكذا ، بألم شديد في نفوسنا، نسارع للانضمام بصلواتنا مع غبطتك، حتى يشرف رب الرحمة على قطيعك الذي جرى اختباره بشدة ويغرس بلسم عزاء في نفوس إخواننا".