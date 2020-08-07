الكنيسة تفتح ديري الأمير تادرس والسيدة العذراء في منفلوط

أعلنت إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، فتح دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ببني شقير، أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع.

وقالت الإيبارشية، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مواعيد الفتح اليومي للدير ستكون من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأضافت الإيبارشية أن دير السيدة العذراء والأمير تادرس التابعة للإيبارشية قرر أيضا فتح أبوابه أيضا طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

ودعت الإيبارشية جميع الزائرين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يأتي الفتح بعد فترة من الإغلاق في إطار إجراءات مواجهة تفشي الوباء.

وبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم، صوم العذراء مريم، الذي يستمر لمدة 15 يوماً، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.