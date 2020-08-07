نقيب الصيادين بكفر الشيخ يناشد الرئيس بالتدخل لإعادة المحتجزين بليبيا

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين في كفر الشيخ، أن حكومة السراج، ألقت القبض على عدد كبير من الصيادين المصريين بينهم 13 صياداً من كفر الشيخ، في الثاني من نوفمبر الماضي، وذلك خلال تواجدهم في ميناء مصراته، مشيرًا إلى أن هؤلاء الصيادون يعملون منذ فترة طويلة هناك.

وأضاف "نصار" في بيان له، أن الصيادون فوجئوا بالقبض عليهم وإيداعهم بسجن "تورمينا" التابع لحكومة السراج، دون أن يرتكبوا أي جرم أو خطأ يذكر، ومنذ ذاك التاريخ وأخبارهم انقطعت تماماً.

وأشار إلى أن أهالي الصيادون يعيشون حالة من الحزن الشديد خوفاً على أبنائهم من ناحية ومن ناحية أخرى أنهم هم السند ومصدر الرزق لأسرهم، ولكن كلهم أمل في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يترك أبنائهم.

وناشد "نصار" الدولة المصرية بسرعة التحرك للإفراح عن الصيادين من أبناء كفر الشيخ وهم "سعد سعد الطنايحي، احمد محمود غيطاني، وليد محمد أبو إبراهيم، يوسف إبراهيم أبو زليمه، سعيد سعيد أبوعتمان، شادي عباده الطنايحي، محسن حسن علاء الدين، ممدوح أحمد أبوشاهين، إسلام محمود شرف، سلامة عبدالدايم، حمادة سلمان، عادل سعيد عباس مظاليم، وبدري محمد مرعي.

وقال نقيب الصيادين في كفر الشيخ، إن معظم الصيادين الذين جرى القبض عليهم من قرية السكري وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء علاوة على البعض من أبوقير الاسكندرية.