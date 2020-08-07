جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بـ100 ألف دولار لبيروت

تبرع كل من أمل علم الدين وزوجها الممثل جورج كلوني بـ 100 ألف دولار للجمعيات الخيرية اللبنانية، للمساعدة في تقديم المساعدات في العاصمة بيروت، التي دمرها الانفجار الهائل يوم الثلاثاء.

وقالت عائلة كلوني في بيان: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي تعرضوا له في الأيام القليلة الماضية".. وهو ما نشره موقع Variety.

وأمل، من مواليد لبنان وتعمل محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. تزوجت جورج كلوني عام 2014.

وجورج كلوني، ممثل، منتج ومخرج ولد 6 مايو 1961 في أمريكا، ومثل في أكثر من 90 عملا تتنوع بين مسلسلات، أفلام وفيديوهات قصيرة. وشارك كلوني في إنتاج أكثر من 30 عملا وأخرج 9.. بالإضافة إلى كتابته لـ 5 أفلام.

وترشح جورج كلوني لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

وحصد جورج كلوني ثاني جائزة أوسكار له عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo.

وتبرع الزوجان بأكثر من مليون دولار في وقت سابق من هذا العام لجهود الإغاثة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 300،000 دولار لثلاث جمعيات خيرية دولية.. بحسب Variety.