أبو الغيط يتجه إلى بيروت غدا في زيارة تضامنية

يتجه أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، غدا، إلى بيروت في زيارة تضامنية مع لبنان، عقب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت، والذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خصوصًا في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا، والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيًا إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

كما أكد المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كل المنظمات والاتحادات العربية، وأيضًا الدولية ذات الصلة.