2020 حزينة مع هيفاء وهبي.. أزمات مختلفة آخرها تدمير منزلها في بيروت

لم يحالف هيفاء وهبي الحظ، منذ بداية عام 2020، أبدا، فهذا العام مليء بالأحداث السئية بالنسبة لها، أبرزها مشكلتها مع محمد وزيري مدير أعمالها، الذي انتهى بهما الأمر إلى القضاء.

وكانت محكمة أسرة قصر النيل، قضت برفض دعوى إثبات الزواج، التي أقامها محمد وزيري، ضد الفنانة هيفاء وهبي.

وقال المحامي سهاد إمام، دفاع وزيري، لـ"الوطن"، إنَه سيتقدم باستئناف على الحكم، بعد الإطلاع على حيثياته.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس وزيري 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه.

واتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه.

ومن جهته، نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي"، مضيفًا: "النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي"، نافيًا أنَّ تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء له: "هي لو ادتني فلوس هتديني الفلوس دي في شنطة بلاستيك ولا هتديهالي من بنك والمبالغ اللي بتقول عليها دي مبالغ مش طبيعية، ومقدرش أخدها".

كما تضررت هيفاء من انفجار لبنان، حيث أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت هيفاء، مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كما تضرر أيضا مسلسلها أسود فاتح، الذي كان من المقرر عرضة رمضان الماضي، لكن بسبب كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، قبل تأجيله مرة أخرى بسبب انفجار لبنان.

وكان من المقرر، أن يعرض فيلم "أشباح أوروبا" في عيد الأضحى إلا أن الحظ أيضا لم يحالفها في عرضه، بسبب جائحة كورونا.