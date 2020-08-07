اليابان تحظر التحليق فوق 15 موقعا عسكريا أمريكيا لمكافحة أعمال إرهابية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أن اليابان ستحظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق 15 منشأة عسكرية أمريكية في البلاد بما في ذلك قواعدها الرئيسية بدون إذن مسبق من السلطات، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، في إطار مكافحة اليابان لأعمال إرهابية محتملة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن المواقع الـ 15 تشمل قاعدة يوكوتا الجوية في ضواحي العاصمة طوكيو ومعسكر مشاة البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

ومن المقرر فرض القيود بناء على قانون سنته اليابان العام الماضي اعتبارا من 6 سبتمبر المقبل بعد مهلة إشعار، ولكن ثمة مخاوف أثارتها المنظمات الإعلامية بشأن عرقلة محتملة لمهمة جمع الأخبار.

ومن المتوقع أن تحظر السلطات تحليق الطائرات بدون طيار على مسافة 300 متر من حدود المواقع المحددة ويسمح للشرطة وقوات الدفاع الذاتي بمصادرة الطائرات بدون طيار أو تدميرها إذا حلقت قرب المناطق المحددة بدون إذن بل ويواجه المخالفون عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عام أو غرامة بحد أقصى 500 ألف ين (أي ما يعادل 4700 دولار).

وقالت وزارة الدفاع أيضا إنه اعتبارا من 17 أغسطس الجاري، ستحظر السلطات رحلات الطائرات بدون طيار غير المصرح بها فوق 14 من مرافق قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وكانت جمعية الناشرين والمحررين في الصحف، وهي منظمة مستقلة تديرها وسائل الإعلام اليابانية، قد ذكرت في بيان عندما صدر القانون الذي يقيد رحلات الطائرات بدون طيار العام الماضي أن مثل هذه الخطوة "ستحد بشكل كبير من أنشطة جمع الأخبار وتنتهك حق الناس في الاطلاع على الأحداث".