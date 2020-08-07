النائب هشام الحصري: "مستقبل وطن" ضرب المثل ولم يستأثر بالقائمة في الشيوخ

أكد النائب هشام الحصري، رئيس غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ لحزب مستقبل وطن بأمانة الدقهلية، أن الحزب هو من أشرف علي التحالف السياسي الموجود وضرب المثل في إنكار الذات ولم يستأثر بالقائمة، علي عكس ما كان يردده المراقبين.

وأضاف الحصري في حواره مع "الوطن" إنه من بين 6 مرشحين بالقائمة للحزب 2 فقط و4 مرشحين آخرين لـ4 أحزاب، وبالتالي تم التوافق مع كل الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة، ولأول مرة تكون الانتخابات هادئة لأن الانتخابات لم تكون استئثار لحزب علي حساب الأحزاب الأخرى.

كيف تدير غرفة عمليات الحزب للوصول إلى الناخب؟

لدينا غرفة عمليات مكبرة في الدقهلية من حوالي 250 شابا يقومون بالتواصل مع المواطنين من خلال الميديا لتعريفهم بمجلس الشيوخ واختصاصاته والانتخابات وطريقتها وكيفية الاختيار، ومعنا بكل مركز غرفة عمليات ونتواصل من خلال التنظيمين، وحزب مستقبل وطن متواجد في كل أنحاء الدقهلية، ولدينا 6 مرشحين في الفردي لهم باع كبير في العمل السياسي وهذا يساعدنا في التواجد في الشارع، بالإضافة إلي حوالي 20 نائبا بمجلس النواب يتحركون في دوائرهم.

البعض يتهم الحزب بأنه اعتمد علي المال السياسي في اختيار المرشحين، ما هو ردكم؟

المرشحون كلهم من نسيج المجتمع، تم اختيارهم بعناية كان هدفنا الأساسي قدرة المرشح علي العمل السياسي، وأن يكون شخصية محبوبة ومتواصل مع المجتمع ومن العناصر المعروفة مجتمعيا "اخترنا نجوم" معروفة للجميع، والكل يعرفهم ويعرف أدائهم، وتم تجربتهم في مراحل سياسية وخاضوا انتخابات نادي أو نقابة أو مجالس محلية، والمال السياسي أو القدرة المالية لم يكون مستهدف الحزب تماما وبعضهم بسطاء ومستورين.

لماذا اختفت النساء من الترشح علي المقاعد الفردية في حزبكم "جميعهم من الرجال"؟

نسبة التمثيل للمرأة يمثل 10% من مجلس الشيوخ من عدد النواب حسب الدستور، ولدينا سيدة في القائمة، ونعرف تأثيرهم في المجتمع، و قاموا بدور وطني خلال الفترة الماضية من دعمهم للدولة المصرية ودعم وثبات الدولة المصرية.

ما أهمية انتخاب أول مجلس للشيوخ في ظل دستور مصر الحديث؟

تأتي الانتخابات في مرحلة مهمة من عمر الوطن، وعلي المواطن أن يشعر بأهمية استخدام حقوقه السياسية لأن صوت الناخب يؤثر في اختيار النائب الذي يعبر طموحاته وأحلامه في مجلس الشيوخ والذي هو مجلس استشاري يدرس أي قانون قبل دخوله لمجلس النواب من متخصصين وكفاءات وبالتالي القانون يخرج بصورة مناسب لصالح المواطن المصري.

بصفتك نائب بالبرلمان ما أهمية وجود مجلس الشيوخ في هذه المرحلة؟

أنا كنت رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، وكانت القوانين تأتي لنا بدون دراسة وافية، وأغلب من يعترض علي القوانين هم أعضاء الحكومة أو الوزرات المختلفة، وهذا كله لأن القوانين لم تدرس الدراسة الوافية قبل عرضها علي اللجنة، ولهذا القانون كان يظل معنا حوالي 3 دورات انعقاد، حتي يخرج بالصورة المطلوبة، ودراسة القوانين في الشيوخ سيوفر كثير من الوقت، وفي نفس الوقت سيأتي بالصورة المناسبة القابلة للتطبيق والتي تراعي مصالح المواطن وتحافظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

هل لديكم الكوادر الكافية والقادرة على إقناع المواطن للنزول للتصويت؟

الحزب يمتلك كوادر في كافة أنحاء المحافظة في المراكز والقري والنجوع، ولدينا تواصل بإيجابية بكل الطوائف، ولدينا أمانات للمرأة وللشباب وللعمل الجماهيري وذوي الاحتياجات الخاصة،، وللعاملين بالخارج والعمال والفلاحين، وكل طوائف الشعب المصري ممثله في الحزب، ونفتح أبوابنا لكل المواطنين، وبالتالي ما يملكه مرشح حزب مستقبل وطن قد لا يملكه الآخر، نظرا لتواجدنا في كل شبر من أرض مصر وخصوصا في محافظة الدقهلية.

الوصول للناخب في محافظة عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة صعب، كيف تتغلب علي هذا؟

بالنسبة للدعاية شغالين علي أكثر من محور، منها الميديا سواء التواصل عن طريق الفيس بوك وتويتير وكل الوسائل الإلكترونية، بالإضافة أننا نغطي المحافظة بالكامل بالدعاية، وتواصل كل الأمناء في المحافظة يقوموا بالمرور علي الأمانات في المراكز، وأضرب لك مثالا فلدينا 71 وحدة حزبية في السنبلاوين، وبهم 71 أمين شباب يجتمعون مع أمين الشباب بالمحافظة ويتم وضع الخطة للشباب بداية من طرق الأبواب وتعريف للمواطنين بطريقة الانتخاب، وعمل دعاية للمرشحين بحيث يكون معهم اسم الناخب ورقمه اللجنة ورقم المسلسل بحيث تسهل عملية التصويت، ونمنع الزحام في ظل جائحة كورونا ، ونحن قادرون علي توصيل رسالة الحزب للمواطنين ويوعوا المواطنين بطريقة الانتخاب

ما هو تركيزكم الدعائي في الفترة الحالية؟

في الوقت الحالي نعقد مؤتمرات في كافة أنحاء المحافظة، للتعريف بطبيعة مجلس الشيوخ وللتعريف بمرشحينا والسيرة الذاتية لكل منهم ونشرح كيفية الانتخابات وضرورة انتخاب 6 مرشحين، وإلا كان الصوت باطل، بالإضافة إلي انتخاب القائمة والتي لابد من حصولها علي 5 % لإعلان نجاحها بالتزكية.

لماذا كان اختيار المرشحين جميعا من التنظيمين بالحزب؟

ينتهج الحزب سياسة جديدة مبني علي اختيارات الكوادر الحزبية "متنقية علي الفرازة" بحيث تقدر تتواصل مع المواطن وتنقل مشاكله للنواب والذي بدوره يوصل صوت المواطن للتنفيذين، ويكون لديهم القدرة علي دراسة القوانين وعلاج أي عوار بها إن كان موجود، ونرحب بأي شخصية محترمة تريد أن تنخرط في العمل السياسي، ويخرج كارنيه العضوية خلال شهر