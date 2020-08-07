صحة الغربية: استعدادات قصوى لانتخابات الشيوخ

اجتمع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والمقررة يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقال حميدة، إن لدى مديرية الصحة 15 لجنة انتخابية بالوحدات الصحية بـ"السنطة" والمحلة أول وثاني طنطا أول وثاني وكفر الزيات.

ووجه مديري الإدارات بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والأحياء والتنسيق فيما بينهم لتوفير كافة الإمكانيات داخل اللجان وجاهزيتها أثناء العملية الانتخابية.

كما أكد على ضرورة سلامة وجاهزية المقرات الانتخابية من توافر الاضاءة اللازمة وكذا سلامة المداخل والمخارج والعمل على توفير كراسي متحركة للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة سرادق ومظلات علي مداخل اللجان وأماكن لجلوس كبار السن وذلك للعمل على راحتهم خلال أدائهم الانتخابات وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الناصر موقف المستشفيات التي مازالت تستقبل مصابي فيروس كورونا والرجوع النسبي لبعض المستشفيات للعمل واستقبال كل الحالات العادية والطوارئ وتوفير المستلزمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأساليب مكافحة العدوى

كما أعرب عن شكره وعرفانه لجميع العاملين بالقطاع الصحي، على ما قدموه من جهد خلال فترة جائحة كورونا.