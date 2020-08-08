ثروت فتح الباب مرشح الشيوخ بالدقهلية: سنعيد النادي السياسي

"لو قدر لنا النجاح سنرجع النادي السياسي في حزب مستقبل وطن، ومن خلاله نستطيع حل مشكلات كبيرة في المحافظة".. هكذا يعرض ثروت فتح الباب، مرشح حزب مستقبل وطن عن مقعد فردي بمحافظة الدقهلية، في حواره مع "الوطن" أولوياته في حالة نجاحه في الانتخابات، مؤكدا تلقي جميع شكاوي المواطنين في الحزب، واستدعاء المسؤول عنها لوضع الحلول المناسبة لها، وسنبدأ في هذا الأمر بعد الانتخابات بمشاركة النواب، وممثلي هيئة المكتب، فلدينا 22 نائبا موجودين معنا في النادي السياسي.

كيف تجعل المواطن يقتنع بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ"؟

الشيوخ هو الغرفة الثانية للتشريع، ولدينا مثلا قانون الإدارة المحلية، والذي لم يعتمد حتى الآن، وسيجرى دراسته دراسة مستفيضة، وندرس المشروع بشكل جديد وسط قامات قانونية وتشريعية، ونقدمه بعدها لمجلس النواب لاعتماده، وهذا دورنا بكل بساطة دراسة مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.

لماذا اعتمد الحزب على قياداته التنظيمية في انتخابات الشيوخ؟

الحزب اختار 6 مرشحين على المقاعد الفردية جميعهم تنظيمين من هيئة مكتب بالمحافظة، وهذه رسالة لكل التنظيمين أن الحزب في المرحلة المقبلة، سواء في مجلس النواب، أو المجالس المحلية، سينظر إلى التنظيمي أولا، وبعدها نكمل من غير التنظيمين، لأن التنظيمي تدرب معنا في حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، ثم في التعديلات الدستورية وأثبتوا وجودهم ونجاحهم، والفرصة قادمة لكل التنظيمين في المحليات" قرية أو مركز أو محافظة".

تشعر مراكز شمال الدقهلية أنها دون مرشح للحزب في الشيوخ.. كيف تعالجوا هذا الأمر؟

أنا من منية النصر، ومرشح عن منطقة الشمال بالكامل وتبدأ من دكرنس إلى المطرية، واختيارات القيادة السياسية لها معايير لا نتدخل فيها، وأوجه دعوة لكل أبناء خط الشمال، نحن معكم، ولنا أصدقاء على مدار أكثر من 25 عاما، وكل الخدمات على مستوي الدقهلية، وأهلها ناس طبين ووطنيين، وهذا الخط من أعلى نسب التصويت على مستوى الجمهورية في حملة كلنا معاك، وأكيد سيكون زعلهم مؤقتا، وسترون منا كل خير فاتساع الدائرة جعلني أن أكون مرشح الحزب عن تلك المنطقة بالكامل.

هل اتساع الدائرة لتشمل المحافظة بالكامل سيكون عائقا أمامكم في العمل؟

نحن 6 مرشحين بالفردي نعمل جميعا كرجل واحد، ونكون مسؤولين عن ملفات المحافظة بالكامل، ونتعاون جميعا ومن خلفنا حزب قوي منتشر في كل البلاد وقواعده في كل القري وخلال عامين عملنا تنظيم قوي، وأنا كأمين المجالس المحلية بالحزب معي قاعدة كبيرة في الحزب، وكذلك الأمانات الأخرى، كبيرة ومنتشرة، وسنكون داعمين لمحافظة الدقهلية، وأنا مرشح المحافظة بالكامل وبمساعدة النواب وزملائنا في المجالس المحلية والحزب والذي يربطنا جميعا وهو الحزب.

ما وسائل الدعاية التي تعتمدون عليها في ظل التباعد الاجتماعي؟

نحن ملتزمون بقرار الهيئة العليا للانتخابات كحزب بنسبة 100%والتي حددت أساليب الدعاية، وهي إما بنارات في الشوارع، أو دعاية إلكترونية، أو ميكروفونات صوتية، ولا توجد مؤتمرات، لكن توجد زيارات عائلية ننزل زيارة على العائلات ونقعد معهم.

كيف تقنع المواطن بالخروج للانتخاب في ظل تلك الظروف؟

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد سواء الداخلية أو الخارجية، التحديات القهرية مثل فيروس كورونا، حتى الناس في اجتماعاتنا معهم ندعو الناس للخروج مع توفر الاحتياطات اللازمة لفيروس كورونا؛ لنحافظ على أهلنا وسيكون موجود مندوب مخصوص للتباعد الاجتماعي لظروف كورونا.

إننا نقول للرئيس السيسي أن الله يعطي المهمة على قدر المسؤولية والتحديات التي مرت كبيرة، وهذه المرحلة تحتاج تكاتف كل قوى الشعب، وجرى حل أكثر من 70% من مشكلات مصر في عهدكم.