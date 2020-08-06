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"صحة كفر الشيخ" تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتوفير المستلزمات الوقائية

كتب:

سمر عبد الرحمن
07:32 م | الخميس 06 أغسطس 2020
اجتماع بمديرية الصحة في كفر الشيخ

اجتماع بمديرية الصحة في كفر الشيخ

عقدت سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة استعدادت المستشفيات لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك بحضور الدكتور دكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل الاقليمى، ومسؤولي ومفتشي الرائدات الريفيات.

وأثنت  وكيل وزارة الصحة على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية من الرائدات الريفيات، وما تم بذله خلال حملة "100 مليون صحة"، وحثتهم على بذل المجهود الأكبر في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة توفير المستلزمات الوقائية، واستخدام الإرشادات الصحيه للرائدات وتفعيلها مع المواطنين.

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