الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 923 جنيها

سجّلت أسعار الذهب تراجعا اليوم بقيمة 4 جنيهات، بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة في الأسواق العالمية وأسواق المال.

ويباع عيار 24 قيمة 1.055جنيه، مقابل 1.059جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 923 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 791 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و385 جنيهات.

وواصلت أسعار الذهب، في السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية، أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.