رئيس التحرير

محمود مسلم

الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 923 جنيها

كتب:

جهاد الطويل
11:45 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
الذهب

الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعا اليوم بقيمة 4 جنيهات، بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة في الأسواق العالمية وأسواق المال.

ويباع عيار 24 قيمة 1.055جنيه، مقابل 1.059جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 923 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 791 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و385 جنيهات.

وواصلت أسعار الذهب، في السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية، أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.

اقرأ المزيد:

"الدواء المصرية": ندعم تصدير الدواء بشرط ألا يؤثر على السوق المحلية

الوحدة المحلية لسمالوط بالمنيا تمنع إقامة السوق الأسبوعي

أعيرة الذهب تفقد 24 جنيها في السوق المحلية

بني سويف: 30 مليون بيضة سنوياً لخدمة السوق المحلية