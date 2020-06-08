الوحدة المحلية لسمالوط بالمنيا تمنع إقامة السوق الأسبوعي

تلقت محافظة المنيا شكوى من أحد أهالي مركز سمالوط بموعد انعقاد السوق الأسبوعي بسمالوط البلد، وذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

أكدت إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أنه تم رصد الشكوى، وعلى الفور أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توجيهاته للوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة مثل هذه الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط وبالاشتراك مع قوة أمنية من مركز الشرطة لمنع إقامة السوق.