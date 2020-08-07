مصرع طالب وطفل غرقا في البلينا والمراغة بسوهاج

لقى طالب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في ترعة الكسرة بقرية الحبيل التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى القريبة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير اأمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بغرق شخص بترعة الكسرة بناحية الحبيل، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "حسن أبو الفضل "، 10 سنوات، طالب، ويقيم بذات الناحية، وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال والد الطفل "أبو الفضل. ع. م"، 50 عامًا، فني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، نافيًا الشبهة الجنائية.

وفي واقعة مشابهة، لقى طفل مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في ترعة المرة بقرية أولاد إسماعيل التابعة لمركز المراغة بسوهاج، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى القريبة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وورد بلاغ لمركز شرطة المراغة بغرق شخص بترعة المرة بناحية أولاد إسماعيل، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "أحمد. ح. م"، 17 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي، وتبين أنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام في الترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها.