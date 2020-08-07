صور.. أهالي المحلة يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا العقار المنهار

شيع الآلاف من أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 9 جثامين من ضحايا أسر وعائلات حادث انهيار منزل سكني مكون من 5 طوابق وتصدع 3 منازل مجاورة بمنطقة الرجبي في مشهد جنائزي مهيب عقب استلام أفراد أسرهم جثامينهم بساحة مستشفى المحلة العام.

كما خصصت سيارات الإسعاف لنقل جميع الضحايا وسط صراخ وبكاء أهليتهم وجيرانهم، وذلك لدفنهم بمسقط رأسهم بمقابر عائلاتهم بمسقط رأسهم بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

من ناحيه أخرى أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، تعليماته لرئيس نيابة أول المحلة بسرعة الانتهاء من إجراءات تشريح دفن 8 أشخاص من أبناء 3 عائلات لقوا حتفهم في حادث انهيار منزل سكني وتصدع 3 منازل أخرى بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة.

كما شدد المحامي العام في تعليماته على ضرورة تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة، لسماع أقوال شهود عيان للحادث الانهيار وتفريغ كاميرات مراقبة المتواجدة بعدد من المحلات التجارية بمحيط موقع الحادث.

كما وجه المحامي العام بالاستماع إلى أقوال المتهمين والاطلاع على تقارير اللجان الهندسية، بشأن أعمال تركيب وتطوير شبكات الصرف الصحي والوصلات للمنازل الكائنة بذلت المنطقة المذكورة، فضلا عن الالتزام بإيقاف أعمال الحفر والتركيب حفاظا على أرواح المواطنين.

وقالت النيابة العامة، إن 4 جثامين استخرجوا من تحت أنقاض عقار المحلة، الذي انهار مساء أمس الخميس.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن العقار المنهار قديم، مكون من خمسة طوابق، وانتقل فريق إلى مسرح الحادث لمعاينته، واستخرجت ثلاثة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها النيابة العامة، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.

وضبطت النيابة، ملف العقار المنهار، وقرارات الترخيص والترميم، وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر المتضررين من الحادث، وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة، بتشكل لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بـوزارة الإسكان، لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.