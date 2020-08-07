"الغسالة" يتصدر إيرادات أفلام أمس بـ502 ألف جنيه

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة: هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات أفلام العيد بتحقيقه 502 ألف و502 جنيه، أمس الخميس، وفقا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 24 ألفا و990 جنيها، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 23 ألفًا و278 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ1415 جنيهًا.

يذكر أن الحكومة المصرية أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.