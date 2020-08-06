تسريب فيلم "الغسالة" لـ أحمد حاتم بعد أيام من طرحه بالسينمات

تعرض فيلم "الغسالة" للفنان أحمد حاتم، لعملية قرصنة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بات متاحًا عبر مواقع مُشاهدة وتحميل الأفلام، وذلك بعد مرور أيام قليلة من طرحه بدور العرض.

وبلغ الإيراد الإجمالي لفيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 6 ملايين و508 آلاف و35 جنيها، منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وذلك وفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي.

وكان الفنان أحمد حاتم، قد أبدى سعادة بالغة إزاء طرح فيلمه الجديد "الغسالة" بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحي.

وقال حاتم، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه يعتز بهذه التجربة السينمائية، لكونها مختلفة عن سابق أفلامه، وتحديداً فيلم "قصة حب" الذي جمعه مع الفنانة هنا الزاهد، مضيفا أنه يسعد بالتعاون مع الأخيرة، لأنهما أصدقاء على المستوى الشخصي.

وتابع: "أعتبر محمود حميدة أستاذي في المهنة والحياة، وكثيرا ما أتناقش معه في أمور حياتية خارج إطار العمل، ولذلك أسعد كثيراً بالعمل معه".

تدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والكوميديا حول التنقل بين الحقب الزمنية، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمد سلام وطاهر أبوليلة، من إخراج عصام عبدالحميد.