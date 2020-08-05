إيرادات "الغسالة" تقترب من 7 ملايين جنيه بعد أيام من طرحه

بلغ الإيراد الإجمالي لفيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 6 ملايين و508 آلاف و35 جنيها، منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وذلك وفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، وحقق الفيلم نحو 638 ألفا و118 جنيها، أمس.

وحصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة محمد إمام، 32 مليون و769 ألفا و428 جنيها، وحقق 31 ألفا و280 جنيها، أمس، فيما بلغت إيرادات فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، 47 مليونا و488 ألفا و567 جنيها، كما حقق 30 ألفا و778 جنيها، أمس.

وحاز فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، 7 ملايين و897 ألفا و66 جنيها، وحقق الفيلم إيرادات 932 جنيها، أمس.

يذكر أن الحكومة المصرية أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.