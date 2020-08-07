"سي إن إن": أفريقيا تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

سجلت قارة أفريقيا، اليوم، أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أفريقيا سجلت صباح اليوم مليونا و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة.

وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، أمس الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق".