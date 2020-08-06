تحرير 173 محضرا للمخابز والأسواق خلال عيد الأضحى في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط، حملة مكبرة جرى خلالها تحرير 173 محضرا للمخابز والأسواق خلال عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية والتصدي للممارسات الاحتكارية التي قد يرتكبها بعض التجار.

وشنت مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملة جرى خلالها تحرير 37 محضرا للمخابز والمطاحن، لوجود مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز والتوقف عن العمل والبيع بأزيد من الأسعار المقررة.

أما في مجال متابعة حركة السلع بالأسواق، فقد جرى تحرير 136 محضرا بشأنها، وتتضمن رصد مخالفات من بينها عدم وجود شهادات صحية وبيع أزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.