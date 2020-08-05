محافظ دمياط لرؤساء المحليات: حصلوا رسوم النظافة واستعدوا للانتخابات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وسعد الفرماوي المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات المطروحة على الساحة والوقوف على جميع المعدلات والمؤشرات لعدد من القضايا، وأصدرت المحافظ عدد من التوجيهات التى جاء منها تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات وتعظيم موارد المدن فضلا عن المضى فى منظومة العمل الموضوعة مسبقاً فيما يتعلق بتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح والتي تستمر حتى 15 أغسطس الجاري.

وطالبت منال عوض رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، وتحقيق الإشراف المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية والاشتراطات الصحية وكذلك نسب الإشغال المقررة لتلك المنشآت.

وأكدت المحافظ على مواصلة الجهود للتصدى للتعديات والمخالفات بكافة المناطق، وتطبيق القانون بكل حزم واستعادة حق وموارد الدولة.

وأعلنت محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها يومى 11 و 12 من الشهر الحالي، حيث أكدت بدء تجهيز المقار الإنتخابية وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم لها، مشددة على منع الإجازات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.