تقرير رسمي: خسائر السياحة في أزمة كورونا بمصر 1.5 مليار دولار شهرياً

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن خسائر مصر من الوفود السياحية في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، تناهز 26.3 مليار جنيهاً، أو ما يوازي 1.5 مليار دولار شهرياً.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن "مركز المعلومات" خلال شهر يوليو الماضي حمل عنوان "تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.. وانعكاساتها على الاقتصاد المصري"، ارتكز خلاله على تقديرات منظمات دولية.

يأتي ذلك في الفترة التي شهدت تعليق رحلات الطيران، وإلغاء الحجوزات السياحية في الشهور الماضية في ظل انتشار "أزمة كورونا".

وقال "معلومات الوزراء"، في تقريره، إن تقييد السفر الدولي في جميع أنحاء العالم أدى لتأثر قطاع السياحة بمصر، حيث تم إلغاء ما بين 70 إلى 80% من حجوزات الفنادق.

وأشار إلى أنه على المستوى العالمي هناك تراجع في عدد السياح الدوليين بحوالي 97% عام 2020، بما يؤدي لتحقيق خسائر تقدر بنحو 195 مليار دولار، ومن المتوقع انخفاض عوائد قطاع السياحة في مصر بنحو 63.8% عام 2020، بسبب انخفاض إجمالي السياح الوافدين بحوالي 60.5%.

وقال "مركز المعلومات"، في تقريره، إن مجموعة فيتش تتوقع تراجع السياح الوافدين لمصر من 13.6 مليون وافد في عام 2019، ليصبح 5.4 مليوناً فقط في 2020، ما سيؤدي لتراجع عوائد السياحة من 14.6 مليار دولار في العام السابق، لتصبح 5.3 مليارات فقط في 2020.