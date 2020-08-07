8 أطنان لحوم حصة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء ، إن إجمالي نصيب محافظة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي يبلغ 8 أطنان.

وأضاف أنه من المقرر أن ترسل وزارة الأوقاف الأسبوع المقبل طنين من اللحوم كدفعة أولى، لافتا إلى إرسال باقي حصة المحافظة على دفعات.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيجري توزيع لحوم الأضاحي في المناطق الأكثر احتياجًا داخل قرى ووديان المحافظة في جميع المدن، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية.

وأشار " الراوي" إلى أن إجمالي عدد صكوك الأضاحي بالمحافظة بلغ 200 صك، وكان نصيب محافظة جنوب سيناء من صكوك أضاحي هذا العام 250 صكا.