سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من نقل المتوفين جراء انفجار بيروت إلى الوطن

أعلنت سفارة مصر لدى لبنان الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين 3 مواطنين مصريين إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، والذين توفوا جراء الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي في ميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

وتوجهت السفارة المصرية، في بيان لها اليوم، بخالص العزاء والمواساة لأسر المواطنين المصريين الثلاثة، وهم كل من: إبراهيم أبوقصبة وعلي شحاتة ورشدي الجمل، ضحايا الانفجار.