"صناعة النواب" تطالب بعقد اجتماع لمناقشة القطن والسيارات

أكد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت الدكتور علي عبدالعال، لعقد جلسة لمناقشة عدد من الملفات الصناعية المهمة.

وقال عامر لـ"الوطن"، إن هناك ملفات مهمة، ونحن بحاجة إلى مناقشة استراتيجية الحكومة، حول عدد من الملفات المطروحة منها: تخريد السيارات القديم، واستبدالها بسيارات جديدة، تعمل بالوقود المزدوج.

وأضاف عامر أن هناك الكثير من القضايا تستوجب عقد اجتماعات بحضور الحكومة مثل منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية واثرها في تحديث قطاع الغزل والنسيج.

وقال عامر، في خطابه إلى رئيس مجلس النواب، إن ذلك يأتي وفقا للمادتين (246، 250) من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين تقضيان بأن "للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة، ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات، فضلاً عن ممثلي أجهزة الدول المختصة، المتخصصين من ذوي الخبرة، والتخصص التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، للاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات".

كما طالب رئيس لجنة الصناعة، بعقد جلسة بشأن رؤية الحكومة واستراتيجيتها حول تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية، في تحديث قطاع الغزل والنسيج.

كان عدد من أعضاء لجنة الصناعة، طالبوا بمناقشة عدة ملفات، تتعلق بمستقبل الصناعة المصرية، قبل فض دور الانعقاد الحالي.