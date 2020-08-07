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مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر يزور كنيسة الروم بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
05:22 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

زار محمد علي أبو حجازي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن، منطقة أرض البرش والشرباصي والتجاري قسم أول دمياط، ⁦حيث تفقّد المقاهي ومحلات بيع المصوغات والأجهزة الكهربائية والجزارة.

وزار كل من حجازي ووليد التمامي، المرشح عن حزب مستقبل وطن عن المقعد الفردي، كفر سعد في جولة انتخابية، حيث التقوا بالمواطنين على المقاهي وصافحوا المواطنين في الشوارع.

وزار أبو حجازي كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط في حضور كاهن الكنيسة الأب بندليمون بشرى، وقال للمواطنين: "مشاكلكم في قلبي وعقلي، شايفها ودارسها بكل إخلاص، سأجتهد لحل مشاكل المواطن والشارع الدمياطي"، يأتي ذلك في إطار الجولات الانتخابية له.

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