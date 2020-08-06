المرشحة الوحيدة لانتخابات الشيوخ في دمياط: اعتمد على مساندة أهل بلدي

أكدت نجلاء محمود أحمد، معلم خبير رياضيات ومرشح مجلس الشيوخ في دمياط، أنها تشارك لأول مرة في العمل السياسي ولا تملك المال له، ولولا مساندة أهل بلدها لما ترشحت، مشيرة إلى أنها لديها خطوات جادة في ملفات الصحة والتعليم والزراعة والصيد.

وأضافت في حوار لـ"الوطن"، أنا المرشحة الوحيدة بين 16 رجلا في انتخابات مجلس الشيوخ، أنها واجهت صعوبات عديدة خاصة وأنها لا تملك المال للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مؤكدة أنها ستسعى لتنفيذ خطتها الطموحة على أرض الواقع حال نجاحها.

وإلى نص الحوار:

- بداية عرفينا بنفسك؟

أنا نجلاء محمود أحمد محمود 45 عام معلم خبير رياضيات بمدرسة كفر الغاب الإعدادية بنات والشهيد أحمد البسطويسى حاصلة على دكتوراه في مجال طرق تدريس الرياضيات، والشقيقة الكبرى لثلاث شقيقات أصغر مني والمسؤولة عن أسرتي بعد وفاة والدي وشقيقي قبل سنوات.

- هل سبق لك الترشح لأي استحقاقات انتخابية؟

أول مرة في حياتي أشارك في الانتخابات والعمل السياسي

- ما أسباب ترشحك لانتخابات مجلس الشيوخ ؟

أنا بعشق العمل العام والعمل الخدمي ودائما ما أخدم الناس وحريصة على إسعادهم كما أحب التعبير عن دور المرأة في المجتمع بالصورة التي تستحقها ودور الشباب فدائما ما أعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى.

- هل ترين المرأة لم تأخذ حقها بالشكل الكافي خلال السنوات الماضية؟

بالفعل المرأة ظلمت خلال السنوات الماضية حيث انتشرت حالات الطلاق وبعضهن بدون مصدر دخل ثابت سواء معاش أو غيره والبعض بدون عائل ينفق عليهن، والكثير منهن تعلمن ولم يجدن وظائف.

- هل تعانى المرأة المطلقة من وجهة نظرك؟

بالفعل تعانى من صعوبات عدة ولكي تحصل على حقوقها بالطرق القانونية قد يطول الأمر كثيرا لذا فتلك السيدات يحتجن لمن يتحدث عنهن ويعبر عن مشكلاتهم وياخد حقها مع توفير معيشة كريمة للمرأة التي لا تملك عائل وعمل مشروعات صغيرة لمن لا تملك مصدر للدخل لينفق عليها وعلى أسرتها مع مساندة المرأة المطلقة في محكمة الأسرة لتعيش حياة كريمة.

- هل تواجهك صعوبات باعتبارك السيدة الوحيدة المرشحة لمجلس الشيوخ؟

بالطبع فأنا مرشحة وحيدة وسط 16 رجلا بالإمكانيات المادية كانت تمثل وجه صعوبة والتنقل بين مكان والآخر سيرا على الأقدام لعدم وجود وسائل تنقل، ودعمني في ذلك أهل بلدي كفور الغاب من تحمل نفقات ودعاية وكذلك قائمة تحيا مصر التي تقدم لي الدعم غير المحدود سواء دعم مادي أو معنوي.

- كيف تحثين السيدة الدمياطية أو الفتاة على انتخابك ؟

بكلم السيدة بكل بساطة فأنا واحدة منهن أعيش نفس مشكلاتهن، وحال نجاحي في الانتخابات هنتحد لحل مشكلتنا وهنعمل توافق بيننا وبين الحكومة ونرتب أولوياتنا وسنلجأ لرجال الأعمال لمساعدتنا فكل شئ يحل بالتعاون ومش كل مشكلة نلجأ للدولة لتحلها لنا لازم تكاتف المجتمع المدني مع المواطن خاصة وأن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر ولازم كلنا نكون يد واحدة مع بلدنا ففي اتحادنا قوة ولنعبر بمشاكلنا إلى بر الأمان فليس بالصوت العالى تحل المشكلات.

- هل لديك الوقت الكافي لزيارة كل أنحاء دائرتك؟

لن أتمكن من زيارة كل أنحاء المحافظة لأنني لا أمتلك المال فأنا من أسرة متواضعة وأنا المسؤولة عن أسرتي وبحاول قدر الإمكان التجول في الكثير من الأماكن ولكنني أمتلك الإصرار والعزيمة ويساعدني في ذلك أهل بلدي بكل ما يستطيعوا فبالطبع الوقت غير كافي والإمكانات المادية ضعيفة ولولا أهل بلدي كفور الغاب لما تمكنت من عمل بنرات فهم من علقوا بنرات باسمي فأنا لا أمتلك مصدر رزق سوى راتبي .

- هل ترين التواصل غير المباشر عبر السوشيال ميديا كافي لحث الناس على النزول؟

الناخب لا يقتنع سوى بالتواصل المباشر مع المرشح فحال تواصل معك وجها لوجه قد يقتنع بك وينزل ليعطيكي صوته.

- حال نجاحك في الانتخابات ما القوانين التي ستعملين جاهدة على العمل عليها؟

أساس التقدم والحضارة في مختلف بلدان العالم الاهتمام بالزراعة فالفلاح هو الأب والأخ والابن وكل شئ.

- باعتبارك ممثلة عن الشباب كيف تحثينهم على المشاركة الفعالة؟

الوضوح والصراحة والصدق تلك الصفات كفيلة لحث هؤلاء على المشاركة لو شعروا منك بصدق رسالتك دون وعود كاذبة وشعارات رنانة.

- ماذا ستقدمين للفلاح حال نجاحك في الانتخابات ؟

بداية لابد من دعم الفلاح والوقوف إلى جواره بتوفير مختص للكشف عن البذور في الجمعيات الزراعية للتعرف هل هي صالحة أم لا للزراعة بتوفير سبل النجاح له ودعمه علاوة على حل مشاكل تطهير الترع والاهتمام بالحالة الصحية للفلاح بتفعيل بطاقة التأمين الصحي.

- وماذا عن الصيادين من برنامجك الانتخابي؟

الصياد يعاني من مشكلات متعددة كترخيص المراكب ليتمكن من الصيد بصورة سليمة بعد استخراج تصاريحه من هيئة الثروة السمكية لنبدأ الصناعة بعدما ثمنا بحل مشاكل قطاعي الزراعة والصيد مما يقلل نسب الزراعة بين الشباب.وما رؤيتك لقطاع الصناعة ؟ نحن بحاجة لفتح المزيد من المصانع لتقليل معدلات البطالة.

- هل لديك مقترحات لملف الصحة؟

نحن بحاجة لإصدار بطاقة التأمين الصحي الشامل لموظفي الدولة وإصدار ما يسمى نفقة الدولة لعلاج غير موظفي الدولة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعمل على رفع كفاءة المستشفيات وتوفير المستلزمات الصحية والاهتمام بالكوادر الطبية وتلبية متطلباتهم ليحصل المواطن البسيط الذي لا يملك تكلفة علاجه على أعلى خدمة طبية.

- وماذا عن ملف التعليم في اهتمامك وأنت متخصصة في هذا الملف؟

سأعمل جاهدة على تكوين المنتج وهو الطالب ليخرج للمجتمع مواطن مصري عصري متميز قادر على بناء مجتمعه لديه القدرة على الإبداع والتميز في المنهج الجديد 2.0 بتنمية معارفه ومهاراته وقيم ليخرج للمجتمع منتج صالح يشارك في بناء مجتمعه مع حل مشكلة الكثافة في الفصول والتي تصل لـ60 طالبا ما يعوقهم عن ممارسة الأنشطة، مع حل تلك المشكلة ببناء مدارس بدعم من رجال الأعمال بمشاركة الدولة ليتمكن المعلم من تنمية مهارات طلابه وذلك بالجانب المعرفي والوجداني والمهاري بإستخدام الطالب يديه.

- ما شكل الدعاية الانتخابية؟

أنا مرشحة بسيطة جدا يساعدني فيها قائمة تحيا مصر تكفلوا بكل ما يلزم للحملة الانتخابية فأملك الأفكار وحب أهل بلدي لي وأتمنى أن أكون حسن ظن الناس وسأعتمد على المؤتمرات والجولات الانتخابية للتعرف على مشاكل المواطنين عن قرب بالتقرب للصيادين والمزارعين ومجالسة المواطنين على المقاهي فلا أترك مكان إلا وأذهب له لكي أتكلم عن المشاكل على أرض الواقع.

- ماذا ستقدمين لأهل بلدك حال نجاحك؟

سأعمل على استكمال مستشفى المهندس حسيب بدعم بالكوادر الطبية والمستلزمات وتطوير وتنسيق الطرق العامة والداخلية وتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة مع إقامة سجل مدني لأهل البلد وإقامة نقطة شرطية فحال نجاحي لن أجلس على مكتب همشي في الطرقات والمقاهي كلما طلبني مواطن وجدني فأنا أحب السعي والنشاط ولا أريد سوى مساعدتكم كأهل بلدي.

- ما رؤيتك لقانون المحليات والتصالح؟

أرى أن قانون التصالح بحاجة لتعديل آلية التطبيق على أرض الواقع فمن الصعب على المواطن البسيط حاليا دفع مبلغ التصالح دفعة واحدة فحال تقسيط المبلغ على دفعات ستسود حالة من الرضي فالمواطن سيسدد ما عليه بصورة تلائم ظروفه والدولة ستحصل حقوقها دون تهاون كما لا بد من تعديل قانون المحليات مع تطبيق الرقابة الفعالة على العاملين.