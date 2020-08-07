35 مرشحا لـ"قائمة من أجل مصر" في القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

ساعات قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل البلاد، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة في الدعاية بين المرشحين على المقاعد الفردية أملا في حصد أصوات الناخبين.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ الحالية ترشح قائمة واحدة بالدوائر الخاصة بالنظام القوائم، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" تنافس بـ4 دوائر، هم "دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" و"دائرة قطاع شرق الدلتا" و"دائرة قطاع غرب الدلتا"، تغرد فيهم بشكل منفرد، منتظرة حسم 100 مقعد بالمجلس المقبل، بشرط الحصول على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة من الدوائر الأربع التى تخوض عليها المنافسة.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لنص قانون مجلس الشيوخ، طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصّصة لنظام القوائم، الذي نص على أنه في حالة لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصّصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا كان على سبيل المثال عدد المقيدين في دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب فإنه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشّحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة، الذي يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشّح لشغل المقاعد المخصّصة للدائرة.

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" الأسماء الأتية:

أساسي 1 محمد إسماعيل محمد منظور -

أساسي 2 ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال -

أساسي 3 محمود مصطفى بكري محمد -

أساسي 4 محمد حسن محمود مرشدي -

أساسي 5 أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال -

أساسي 6 إيهاب وهبه لبيب وهبه -

أساسي 7 حنا جريس قلدس توماس -

أساسي 8 محمد يحى حسين محمد عزمي -

أساسي 9 محمود فيصل فايز السعيد القط -

أساسي 10 هاله كمال عبدالجابر مرأة

أساسي 11 عايده نصيف أيوب عوض الله مرأة

أساسي 12 عاطف حسن أحمد يوسف النمكي -

أساسي 13 صلاح محمد فتح الله السعودي -

أساسي 14 محمد نبيل محمد السيد حلاوة -

أساسي 15 ياسر محمد إسماعيل الهضيبي -

أساسي 16 فاروق مجاهد شحاتة على حريز -

أساسي 17 ريهام مجدي محمد عفيفي مرأة

أساسي 18 حسين عبدالله عبد العال خضير -

أساسي 19 عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي -

أساسي 20 هانى محمد إبراهيم العسال -

أساسي 21 محمود سامي محمد على السيد -

أساسي 22 طارق السيد عبد العزيز إسماعيل -

أساسي 23 فريدة عبد المؤمن محمد النقاش مرأة

أساسي 24 محمود عبد العليم حافظ منصور -

أساسي 25 محمد توفيق محمد الجمل -

أساسي 26 سامح محمد أنور عصمت السادات -

أساسي 27 سامية أنسي حبيب فهمي -

أساسي 28 حسام إبراهيم الدسوقي محمد الخولي -

أساسي 29 محمد السعيد محمدعريبي -

أساسي 30 حازم سيد عباس محمد الجندي -

أساسي 31 عبد الخالق محمد محمد عياد -

أساسي 32 إيريني ثابت جورج شرقاوي مرأة

أساسي 33 عبد السميع عبد القادر يوسف أحمد -

أساسي 34 عز الدين حسن عبدالله جودة -

أساسي 35 سلوى إبراهيم على الحداد مرأة

احتياطي 1 أحمد إسماعيل محمد منظور -

احتياطي 2 سيد محمد سيد جلال -

احتياطي 3 عيسى محمد محمد مصطفى -

احتياطي 4 وائل محمد محمد عبد الحميد سعدة -

احتياطي 5 أحمد السيد عبد الباري البرعي -

احتياطي 6 أمجد دوس جرجس عبد الملك -

احتياطي 7 خالد محمد عزالدين محمود معوض -

احتياطي 8 نورالدين محمود شوقي عبد النور محمد الشيخ -

احتياطي 9 مي فيصل فايز السعيد القط مرأة

احتياطي 10 غاده حلمى أحمد أحمد خليل مرأة

احتياطي 11 مرفت أمين يني رزق مرأة

احتياطي 12 خالد يوسف أحمد يوسف -

احتياطي 13 إبراهيم محمد ابراهيم حجاب -

احتياطي 14 أحمد محمد لطفى محمد أبو المجد -

احتياطي 15 حسام السيد على سليمان الهضيبى -

احتياطي 16 هشام حمادة فايد سويلم -

احتياطي 17 أمل صالح حسين صالح مرأة

احتياطي 18 صفاء أحمد حسن الكتبي مرأة

احتياطي 19 عزة محمد عبدالرحمن شعبان سليم مرأة

احتياطي 20 أسامة سعد الدين محمد رجب -

احتياطي 21 إبراهيم محمد إبراهيم المتولي العدل -

احتياطي 22 عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز برعي -

احتياطي 23 أمينة عبدالمؤمن محمد النقاش مرأة

احتياطي 24 حسام إبراهيم عبدالسميع عمر -

احتياطي 25 هاني توفيق محمد الجمل -

احتياطي 26 محمد حنفي محمد احمد الشنتناوي -

احتياطي 27 هبه نجيب عزيز حنا مرأة

احتياطي 28 حسام الدين علي علي أبو مندور -

احتياطي 29 حنان السعيد محمد عريبي مرأة

احتياطي 30 طارق خليفة السيد إبراهيم الدسوقي -

احتياطي 31 حافظ فاروق حافظ محمد حسين -

احتياطي 32 آمال إبراهيم فرنسيس خليل مرأة

احتياطي 33 محمد نصر الدين عبد العزيز إبراهيم العيسوي -

احتياطي 34 همام محمود محمد جوده -

احتياطي 35 ريهام إبراهيم الشبراوي إبراهيم الدسوقي مرأة