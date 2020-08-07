القوى العاملة: جثامين المصريين ضحايا بيروت تصل صباح غدٍ

أكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن جثامين 3 مصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ستصل إلى أرض الوطن في تمام السادسة صباح غد السبت علي رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية.

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وهم: إبراهيم عبد المحسن السيد أبوقصبة، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، ورشدى رشدى أحمد الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

وأوضح هيثم سعد الدين، أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من الملحق العمالى شرين عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، يفيد أن الجثامين الثلاثة ستصل في الموعد المتقدم، وأن أقارب وأسر الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية أنهوا إجراءات شحن الجثامين، وقد تم إبلاغهم تعازي وزير القوي العاملة محمد سعفان فى هذا المصاب الأليم.