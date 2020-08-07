غدا.. جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت تصل القاهرة

يصل إلى أرض الوطن، صباح غد، جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في السادسة صباحاً على رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت وهم: "إبراهيم عبدالمحسن السيد أبوقصبة، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل"، من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة؛ لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

وتلقى الوزير، اليوم، تقريرا من الملحق العمالي شيرين عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي في بيروت، يفيد بأن الجثامين ستصل في الموعد المتقدم، موضحة أن أقارب وأسر الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية أنهوا إجراءات شحن الجثامين، وجرى إبلاغهم بتعازي وزير القوي العاملة محمد سعفان في هذا المصاب الأليم.