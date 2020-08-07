إيه هي المستندات اللي ممكن تحتاجها لو هتفتح مشروع جديد؟

عند البدء في تنفيذ مشروع جديد، يقوم صاحبه بالحث عن استخراج التراخيص اللازمة لتأمين المشروع حتى تكون التراخيص والمستندات الخاصة بالمشروع متوفرة، وحتى لا يتعرض صاحبها للمسائلة القانونية، وتستعرض "الوطن" المستندات والتراخيص المطلوبة لإنشاء مشروع جديد، كالتالي، وفق الموقع الرسمي:

1- فتح الملف التأميني للمنشأة

تساعد وحدة الشباك الواحد بفروع جهاز تنمية المشروعات كل عميل في إنهاء إجراءات استخراج الملف التأميني لمشروعه، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة

- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمنشأة.

- مراجعة المستندات المقدمة من العميل.

- تسليم الطلب لمكتب التأمينات التابع له مقر المنشأة وفتح الملف التأميني.

المستندات المطلوبة

تقديم طلب استخراج ملف تأميني لدى الوحدة ويرفق به الآتي:

- صورة إثبات الشخصية.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة السجل التجاري.

- صورة من عقد الشركة إن وجد.

- تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.

2- منح الرقم القومي للمنشاة

يعطي جهاز تنمية المشروعات المنشآت الحق في تسجيل رقم قومي لكل منشأة جديدة أو قائمة، من خلال إجراء الآتي:

- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والشركه ومراجعة المستندات وتحصيل الرسوم المقررة.

- إصدار بطاقة رقم المنشأة وتسليمها للعميل.

المستندات المطلوبة

ملء طلب التسجيل ويرفق به الآتي:

- صورة إثبات الشخصية.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة السجل التجاري.

- صورة رخصة التشغيل النهائية "رخصة مزاولة نشاط دائمة".

- صورة من عقد الشركة إن وجد.

- شهادة أو إيصال التأمينات الاجتماعية للمنشأة.

- ​ تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.

3- الترخيص المؤقت والنهائي للتشغيل

يمكن استخراج تراخيص التشغيل من خلال موظف الوحدة الموجود بفروع جهاز تنمية المشروعات بكافة محافظات الجمهورية، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة

- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع.

- إطلاع العميل على الشروط العامة والخاصة للحصول على ترخيص التشغيل ومخاطبة إدارة التنظيم بالجهة الإدارية التابع لها مقر المشروع جغرافيا لاستطلاع الرأي واستصدار الموافقة على قانونية إقامة النشاط.

- مخاطبة الجهات المعنية لاستصدار موافقتها على الترخيص، والتي تختلف وفقاً لطبيعة كل نشاط.

- تسجيل بيانات الطلب وتحصيل الرسوم المقررة وإصدار الترخيص المؤقت "ساري لمدة 30 يوم" وإرسال ملف الترخيص إلى الجهة الإدارية المعنية.

- استصدار ترخيص التشغيل النهائي وتسجيل المشروع ومنحها بطاقة الرقم القومي للمنشأة.

المستندات المطلوبة

صورة من رخصة المباني بالإضافة إلى الرسم الهندسي أو كشف رسمي.

- صورة من عقد الإيجار مثبت التاريخ أو التمليك موثق من الشهر العقاري.

- صورة إثبات الشخصية.

- طلب الحصول على ترخيص لدى وحدة التراخيص بفرع الجهاز.

- صورة البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي.

- آخر إيصال إيجار.

- خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشاة وتأمين صاحب المنشاة على نفسه.

- صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.

- صورة من السجل التجاري.

- 4 نسخ رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي.

- تصريح عمل بالنسبة للأجانب.

- إقرار كتابي بصحة كافة البيانات المدونة بالأوراق والمستندات المقدمة وإن يتعهد بتنفيذ كافة الاشتراطات اللازمة للترخيص.

- على أن تقدم أصول المستندات.

4- استخراج السجل التجاري

يمكن من خلال الوحدة انهاء اجراءات استخراج السجل التجاري بالتنسيق مع موظف مصلحة التسجيل التجاري الموجود بالوحدة، كالتالي:

- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمنشأة.

- مراجعة المستندات المقدمة من العميل للحصول على السجل التجاري ومعاونته على ملء الطلب.

- تحديد موعد لتسليم العميل السجل التجاري مع تسليم الطلب إلى مكتب السجل التجاري المختص.

المستندات المطلوبة

- طلب استخراج سجل تجاري لدى الوحدة.

- صورة إثبات الشخصية لصاحب النشاط أو الشركاء إن وجد.

- صورة من عقد الشركة موثق إن وجد.

- شهادة مزاولة التجارة من الغرفة التجارية.

- على أن تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.

5- استخراج البطاقة الضريبية

يمكن استخراج البطاقة الضريبية من خلال موظف الضرائب الموجود بوحدات الشباك الواحد بفروع جهاز تنمية المشروعات بكافة المحافظات، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة

- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمنشأة.

- مراجعة المستندات المقدمة من العميل.

- تحديد موعد لتسليم العميل شهادة تفيد فتح الملف الضريبي للتعامل به لحين إصدار البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب.

- تسليم الطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة.

المستندات المطلوبة

- طلب استخراج البطاقة الضريبية لدى الوحدة.

- صورة من عقد الإيجار مثبت التاريخ أو التمليك موثق من الشهر العقاري.

- صورة إثبات الشخصية.

- صورة من عقد الشركة موثق بالشهر العقاري في حالة وجود شركاء.

- إيصال كهرباء أو صورة من إيصال تأمين عداد الكهرباء.

- على أن تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.