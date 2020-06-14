سماسرة: تأثير وقف التراخيص محدود بسبب أزمة "كورونا".. والركود سيد الموقف في سوق العقارات

أجمع عدد من خبراء القطاع العقارى وسماسرة الشقق والأراضى أن قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية الصادر أواخر مايو الماضى بإيقاف تراخيص البناء الجديدة للمبانى السكنية لمدة 6 أشهر فى عدد من المحافظات لن يؤثر بشكل كبير على حركة السوق العقارية والأسعار، فى ظل ما تمران به من ركود بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وقال المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشارى للخبراء العقاريين وخبير التقييم العقارى بالمحاكم الاقتصادية وهيئة الرقابة المالية، إن توقيت صدور القرار غير منطقى إطلاقاً أياً كانت الأهداف نظراً لسعى الحكومة فى الفترة الأخيرة إلى إعادة الحياة بشكل طبيعى تدريجياً بعد توقف عدد كبير من الأنشطة بسبب أزمة كورونا وما تلاها من قرارت حظر التجول وتعليق عدد من الأنشطة لمدّة قاربت على 4 أشهر.

وأضاف أن التأثير على الأسعار جرّاء القرار سيكون على محورين أساسيين فى المدن والمناطق السكنية، ويمكن تقسيمها حسب السوق العقارية إلى مدن جديدة تشمل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور والشروق وغيرها، ومدناً أو مناطق شعبية كمنطقة الظاهر بالقاهرة ومنطقة شبرا مصر.

وأوضح رئيس المركز الاستشارى أنّه بالنسبة للمدن الجديدة، فإن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار هناك لأن الأراضى والشقق المعروضة أكبر من الطلب عليها، لأن الحكومة طرحت أراضى كثيرة على فترات متقاربة وقام عدد كبير من الشركات بشرائها وبدأت فى الإنشاءات، وبالتالى وقف التراخيص فى هذه المدن لن يؤثر على الأسعار، لأنهم حاصلون على تراخيص سابقة لبناء المنشآت لمدة تصل إلى ١٠ سنوات»، مشيراً إلى أنه فى مطلع شهر أكتوبر القادم سيتمكن قطاع العقارات من تحديد التغيير الذى طرأ على الأسعار بشكل أكثر دقة.

"نصّار": أسعار العقارات سترتفع فى المناطق الشعبية

وتابع «نصّار» أنّه فيما يتعلق بالمناطق الشعبية فإن التأثر بالقرار سيكون كبيراً مقارنة بسابقتها، مضيفاً: «الأسعار هترتفع نسبياً لأن المعروض قليل فى منطقة حيوية زى شبرا مصر أو الضاهر ويمكن كمان يكون فيه ندرة فى المعروض وعشان نحدد حجم الارتفاع والتأثير بشكل صحيح لا بد من القياس الميدانى، فمثلاً بعد أزمة كورونا أسعار الأراضى والمبانى نزلت حوالى 15% وبعد قرار وقف التراخيص ممكن توصل لسعرها الأصلى قبل كورونا أو أكتر كمان».

"مرعى": شغالين على الإيجار الجديد

وقال طه مرعى، 54 سنة، سمسار بمحافظة القاهرة، إنه من الصعب الحديث عن تأثير القرار على السوق العقارية فى الوقت الحالى بسبب الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة أزمة فيروس كورونا، وتابع: «الأزمة مش مخلية القرار واخد التأثير المتوقع على الأسعار، يعنى لو فى الظروف العادية كان قرار زى ده هيعمل هزة جامدة جداً فى البلد وفى سوق العقارات تحديداً وكانت الأسعار هترتفع بشكل كبير».

وأشار «مرعى» إلى أنه منذ بداية تداعيات أزمة الفيروس أوائل مارس الماضى والأسعار بدأت فى الانخفاض تدريجياً: «فى الأول قعدنا حوالى شهر الأسعار ثابتة وبعد كده لما حصل الحظر والدنيا بدأت تقفل الأسعار نزلت شوية، لأن الناس خايفة تشترى وكمان معندهاش المقدرة المالية بسبب الظروف الحالية».

وأضاف «مرعى» أن «الأزمة كانت مأثرة علينا وعلى شغلنا كسماسرة بشكل سلبى ولما طلع قرار وقف التراخيص حالنا وقف خالص وبقى شغلنا بيعتمد على تأجير شقق القانون الجديد وبقينا بناخد عمولة نص شهر بدل شهر عشان الظروف اللى البلد فيها».

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