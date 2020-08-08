إجراءات الحصول على قرض البتلو بعد تخصيص مليار جنيه للمشروع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة بدعم المشروع القومي للبتلو وزيادة المخصصات المالية بمقدار مليار جنيه، مؤكدا أن له مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلية للحوم.

تستعرض "الوطن" الإجراءات المتبعة للحصول على القرض بفائدة 5%.

1- توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من 10 رؤوس.

2- صغار المربين والمستفيدين بـ10 رؤوس فيما أقل يتم الاكتفاء بمعاينة للحظيرة للتأكد من ملاءمتها للتربية والتسمين.

3- الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي.

4- التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة.

5- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد، صورة المؤهل الدراسي بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة.

6- إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد في حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة.

7- شهادة حسن السير والسلوك "فيش وتشبيه".

8- إجراء معاينة للراغبين في الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم "الطب البيطري، وإدارة الإنتاج الحيواني التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية "الوزارة"، والبنك الزراعي المصرى وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة.

9- في حالة التمويل لشراء عدد 10 رؤوس فأقل يتم الصرف على دفعة واحدة.

10- في حالة التمويل لأكثر من 10 رؤوس من الأسواق يجرى الصرف على دفعات على ألا تزيد الدفعة على قيمة 10 رؤوس ويجرى التأمين عليها إلى أن يجرى صرف قيمة التمويل بالكامل.

11- يوزع المشروع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين؛ لمساعدة صغار المربين، يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتمويل من البنك الزراعي المصري.