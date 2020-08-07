إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على ريهام سعيد بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة بالعلمين، إخلاء سبيل 5 متهمين بالاعتداء على الإعلامية ريهام سعيد، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، بكفالة 1000 جنيه لكل منهم.

وقال المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، إن التحقيقات استمرت 10 ساعات، وفي النهاية، قررت النيابة إخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال ريهام سعيد، في البلاغ الذي حمل رقم 87 لسنة 2020 إداري مارينا، وفرغت فيديوهات للواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت ريهام سعيد ظهرت في فيديو بخاصية البث المباشر، في أثناء وجودها في مكان قالت إنه أمام منزلها في مارينا، وقالت إنها تعرضت لتحرش لفظي.

وتابعت بأن عددا من الشباب طلبوا التقاط صور تذكارية معها، إلا أن أحدهم وجه لها عبارات اعتبرتها غير لائقة، وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة.