النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة محاولة تصوير ريهام سعيد بمارينا

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنيابة العامة بالعلمين، ضد عدد من الشباب حاولوا تصويرها وأسرتها بملابس البحر، أمس الأول السبت، أثناء تواجد الإعلامية في مارينا.

واستمعت النيابة لأقوال ريهام سعيد، في البلاغ الذي حمل رقم 87 لسنة 2020 إداري مارينا، وفرغت فيديوهات للواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت ريهام سعيد، ظهرت في فيديو بخاصية البث المباشر، اثناء تواجدها في مكان قالت إنه أمام منزلها بمارينا، وقالت إنها تعرضت لتحرش لفظي.

وتابعت الإعلامية قولها إن عددا من الشباب طلبوا التقاط صور تذكارية معها، إلا أن أحدهم وجه لها عبارات اعتبرتها غير لائقة، وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة.