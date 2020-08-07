خطوات الحصول على قرض شخصي من بنك مصر لدعم مبادرة "ما يغلاش عليك"

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة "ما يغلاش عليك" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، نهاية الشهر الماضي، ووضع عدد من الامتيازات التي تم تقديمها من الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى المؤسسات المصرفية، لتسهيل شراء المنتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع 4 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي.

وأعلن بنك مصر عن تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية وتقسيط بطاقات الائتمان، لتشجيع المستهلك المصري على شراء المنتج المحلي، من مبادرة ما يغلاش عليك.

ووفقًا لبيانات خدمة العملاء من بنك مصر، تستعرض "الوطن" كيفية الاستفادة من انخفاض الفائدة على القرض الشخصي، في شراء السلع والمنتجات المحلية من مبادرة ما يغلاش عليك..

القرض الشخصي من بنك مصر

تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون جنيه كحد أقصى.

سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عامًا، عند سداد قيمة آخر قسط من القرض.

تخفيض سعر الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية، لتتراوح نسبة الفائدة ما بين 14.75 إلى 18.5%.

مرونة في السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات.

إذا كان القرض بموجب خطاب تحويل من الجهة "تحويل راتب" يجب ألا يقل عن ألف جنيه.

إذا كان بدون تحويل راتب فيجب ألا يقل في تلك الحالة عن 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين

طلب الحصول على القرض

صورة بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 شهور

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك