معاون وزير المالية يوضح آلية عمل مبادرة "ما يغلاش عليك"

قال محمد عبدالفتاح، معاون وزير المالية، إن المبادرة الرئاسية الجديدة "ما يغلاش عليك" أرسلت الحكومة المصرية من خلالها رسائل عدة، أولها للمواطن المصري بأنها تقف معه وبجواره حتى يتمكن من شراء السلع المعمرة وغيرها بأسعار مخفضة، كما ترسل رسالة للصناع بأنها ستساعدهم في العودة مرة أخرى للتصنيع والإنتاج بكامل الطاقات الإنتاجية.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن كافة السلع المتواجدة تم توفيرها جميعا عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، حيث تم تزويده بأكثر من 4200 سلعة، موضحا أن الموقع عليه كافة المحال المشاركة ضمن تلك المبادرة، وفي حال ذهب المواطن إلى المحل سيجد تلك المنتجات وأعلاها ملصق "ما يغلاش عليك": "عايزين نسهل على المواطن من خلال الويب سايت بدل ما يلف على المحلات".

وأكد أن هناك غموض في بعض الأمور المتعلقه بالمبادرة، حيث إن المبادرة لا توفر 200 جنيه للمواطنين وإعطائها لهم، ولا يجوز شراء مواد تموينية: "المبادرة بتقوم على محدودي الدخل لما يروحوا يشتروا أي حاجة بيتم تخفيض 200 جنيه لكل مواطن، وفي حال كانت بطاقة تموينية مسجل بها 5 أشخاص فسيتم توفير ألف جنيه لهم"، مشيرا إلى أن المواطنين ممن لم يقوموا بالشراء ضمن المبادرة لن يكون لهم تلك الأموال: "المبالغ دي مقصود بيها دعم المستهلك والصانع، والرصيد ده هيكون متواجد لمدة 3 أشهر، وهي منحة لا ترد".

وتابع: "المبادرة مفتوحة أمام كل صانع مصري ومنتج مصري بلا قيمة أو شرط، والشرط الوحيد هو أن يكون المنتج صنع في مصر، وجميع المنتجين في مصر مفتوح ليهم الدخول في المبادرة وتسجيل بيانتهم في المبادرة وعرض منتجاتهم في ذلك السوق التنافسي، والمستهلك سيد موقفه".