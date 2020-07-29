خط ساخن وواتساب لتلقي شكاوى واستفسارات مبادرة "ما يغلاش عليك"

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع حملة "مايغلاش عليك"، والتي تقدم فيها الحكومة دعما يصل لـ200 جنيه للفرد على بطاقة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الجهاز يتابع آليات تطبيق المبادرة والشفافية والاستفادة منها بناء على تكليف الحكومة لافتًا أنه تم تخصيص خط ساخن للاستفسارات وتقديم الشكاوي الخاصة بالمبادرة رقمه 15603، وأيضًا استقبال الشكاوى عبر تطبيق "واتساب" رقم 01000000329.

وأشار أنه يتم تسيير مأموري الضبط القضائي وسيارات نجدة المستهلك للتأكد من جدية الأسعار وجدية الخصم وأن المنتجات بجودة عالية، مؤكدًا أن المبادرة تهدف لتنشيط الاقتصاد وخدمة المستهلك المصري، مضيفًا: "الكل فيها كسبان إن شاء الله".