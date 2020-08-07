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التحريات: المباحث تراجع كاميرات فيلا ابنة الخطيب المسروقة

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محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
03:30 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
الخطيب

الخطيب

قالت مصادر في تحريات مباحث أكتوبر إنها تراجع كاميرات فيلا ابنة الخطيب، بعد بلاغ السرقة، وتستجوب حراس الفيلات المجاورة، وتفحص الفيلا من خلال معاينة النوافذ والأبواب تمهيدًا لضبط المتهمين.

كان اللواء طارق مرزوق تلقى إخطارًا من اللواء محمود السبيلي، بورود بلاغ من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتعرض فيلا ابنته للسرقة في حي الأشجار، وأنه اكتشف الواقعة عقب عودة الأسرة من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلي مكان الواقعة للمعاينة واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتحديد منفذي الجريمة.

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