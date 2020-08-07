عاجل.. مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي بالقرب من كمين البرشا.

بانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، تبين وفاة أشرف محمد، 56 عاما، وإصابة كل من: غريب سمير، 21 عاما، باشتباه كسر في الذراع اليمنى وسحجات وكدمات في أنحاء الجسد، وعبدالرؤوف جمال، 21 عاما، ميكانيكي، مصاب باشتباه كسر ضلوع الصدر واشتباه نزيف داخلي ما بعد الارتجاج، والثلاثة يقيمون بمحافظة السويس.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث.