مركز "جامالي" للأبحاث: لقاح كورونا قد يتطور مع السنوات

أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي للأبحاث، ألكسندر جينتسبورج، اليوم، أن عملية تعديل تركبية اللقاح المبتكر ضد فيروس كورونا المستجد هي مجرد فكرة غير ناضجة، وستصبح واقعية بعد مرور سنة أو أكثر.

وقال جينتسبورج لوكالة "سبوتنيك"، "ما يخص تركيبة اللقاح المبتكر ضد فيروس كورونا فهي ستكون ثابتة مبدئيا ولن تتغير سوى بعد سنة أو أكثر".

وأوضح جينتسبورج، قائلا: "ربما يسير كل شيء بشكل عادي، وبعدما يستغرق 2-3 سنوات، يمكن إعادة النظر بالتركيبة مع التطورات التي قد تطرأ على وضع الفيروس".

وكشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليج جريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "جامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "جامالي" تجارب سريرية على المتطوعين، كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة، ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر، والثاني في أكتوبر من العام الجاري.