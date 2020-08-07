تكثيف دعاية مرشحي "الشيوخ" في الدقهلية قبيل الصمت الانتخابي

قبل يوم من الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر تطبيقه غدا، انتشرت لافتات المرشحين في شوارع الدقهلية الذين كثفوا من دعايتهم بالقرب من المقار الانتخابية وفي الميادين العامة.

وانتشرت اللافتات في الشوارع وأمام النوادي، ولجأ البعض إلى الرموز المجتمعية لبث كلمات التأييد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق العديد من المرشحين مركبات "التوك توك" لتجوب الشوارع بالمدن والقرى حاملة صورهم، بالإضافة إلى الاستعانة يميكروفون لحث المواطنين على الخروج والتصويت.

وساهمت لجان المرأة والشباب في قرى الدقهلية بطرق الأبواب، والتحدث مع ربات المنازل عن أهمية انتخابات الشيوخ والحشد يومي 11 و 12 أغسطس.

يذكر أن محافظة الدقهلية مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولى بانتخابات القائمة والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان نجاحها.