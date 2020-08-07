بينهم نصف طن كفتة فاسد.. تحرير 920 مخالفة تموينية بأسواق الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن مجهوداتها خلال شهر يوليو الماضي، حيث كثفت المديرية حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية، للعمل علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعه أسعارها، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الحملات أسفرت على مدار شهر يوليو الماضي، عن تحرير 920 محضر ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية، والتى شملت مخالفات مخابز بإجمالى 356 مخالفة متنوعة، وفى الأسواق 556 قضية تموينية متنوعة، وفى أنشطة المواد البترولية تم تحرير 8 قضايا تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأضاف أنه من أبرز المضبوطات كالآتى:- (4.5طن دقيق بلدي مدعم - عدد 6900 علبه سجائر متنوعة بيع أزيد من السعر وامتناع عن البيع وعدم وجود فواتير - عدد 500 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الأدمي - عدد 648 علبة جبنة فريش زنة 250 جرام بإجمالي وزن 162 كيلو منتهية الصلاحية – عدد 800 كيس شيبسي منتهي الصلاحية - نصف طن كفتة وبرجر منتهي الصلاحية – عدد 528 علبة اندومي منتهي الصلاحية - عدد 360 لفة قمر الدين منتهي الصلاحية - عدد 200 كيس شيبسي ومقرمشات منتهية الصلاحية – عدد 300 عبوة وعلبة مستحضرات تجميل كريمات ودهان وصبغات واسبراى منتهية الصلاحية - عدد 160 كيلو حلوى شوكولاتة - عدد 95 كيلو لحوم مجمده وعدد 20 علبة جبن مطبوخ زنة العبوة 500جرام منتهية الصلاحية - عدد 240 كيس شاي أخضر منتهي الصلاحية – عدد 77 علبة زبادي متنوعهة منتهية الصلاحية - عدد 150 علبة جبن مثلثات منتهية الصلاحية عدد 82 علبة عصير متنوع منتهي الصلاحية - عدد 43 علبة ألبان متنوعة منتهية الصلاحية – عدد 22 علبة حلو الشام منتهية الصلاحية -30 كيلو جبن منتهية الصلاحية – 200 قطعة باتيه منتهية الصلاحية - ربع طن سكر تمويني ناقص الوزن - 3 كرتونة بويات منتهية الصلاحية - 171 بطاقة تموينية مجمعة داخل المخابز).