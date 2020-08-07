س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اختبار قدرات "إعلام القاهرة" 2020

نشرت كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عددا من الإرشادات والخطوات المهمة قبل أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبار القدرات لكلية الإعلام 2020 / 2021.

وتستعرض "الوطن" إرشادات اختبارت القدرات لكلية إعلام جامعة القاهرة على النحو التالي:

بأي وسيلة يؤدى الطلاب اختبارات القدرات؟

كل طالب/ة يوم الاختبار يكون معه قلم رصاص 2B ولا يجوز الإجابة بقلم جاف، حيث يعتبر الاختبار ملغيًا.

ماذا أفعل في الاستمارة؟

دون طباعة الاستمارة لن تقبل الأوراق للتقديم، (التقديم بأصل الاستمارة + صورة منها) ومراجعة الأوراق المطلوبة للتقديم.

هل يجب الحضور في نفس الميعاد المحدد باستمارة التسجيل؟

يجب الالتزام بالحضور في اليوم والميعاد المحددين للتقديم.

هل يكون الامتحان في نفس يوم تقديم أم في يوم آخر؟

الامتحان يكون في نفس اليوم إذا كانت الأعداد المتقدمة قليلة، ويمكن تأجيله ليوم آخر إذا كانت الأعداد كبيرة طبقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

هل الدفع عن طريق فوري أم في خزينة الكلية مع التقديم؟

الدفع عن طريق فوري ويمكنك الحصول على كود الدفع من هنــــــــا، ويشترط إحضار إيصال السداد عند التقديم، بالإضافة لبطاقة الرقم القومي، وإذا تعذّر الحصول على بطاقة الرقم القومي يمكنك إحضار شهادة الميلاد مكتوب فيها رقمك القومي، أو الباسبور.

متى يكون التقديم لطلبة الأمريكان والـIG وموعد الاختبار؟

في نفس المواعيد الخاصة بطلاب الثانوية العامة.

وبدأ التسجيل من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس، على أن يكون أول أيام الاختبار غدًا، السبت الموافق 8 أغسطس وتستمر الاختبارات حتى يوم 20 أغسطس الحالي.

ويمكن للطلاب تسجيل اختبار القدرات للالتحاق بكلية الإعلام من هنـــــــــا، وأشارت الكلية إلى أنّه إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل android سيظهر لك رسالة تحذيرية، قم بالضغط على advanced ثم الضغط على proceed to.

وإذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل IOS اضغط على visit this website كما موضح بالصورة.

وأكدت كلية الإعلام أنه لا يوجد كورس معتمد تأهيلي لاجتياز اختبار القدرات لكلية الإعلام (فلا داعي للانسياق وراء تلك الإعلانات من مصادر مجهولة ودفع رسوم للاشتراك)، مؤكدةً أنّها غير مسئولة عن أي جروب أو صفحة تنتحل صفتها وتعلن عن كورسات تأهيلية لاجتياز الاختبار ولا يعتد بأي معلومة أو إعلان سوى المُعلن على الصفحة الرسمية للكلية فقط.

وأوضحت كلية الإعلام إرشادات اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة لكلية الإعلام العام الجامعي 2020 / 2021، إذ يتم الاختبار من خلال أسلوب البابل شيت (مجموعة أسئلة الإجابة عليها صح أوخطأ ومجموعة أسئلة إجاباتها اختيار بديل من أربعة بدائل لكل سؤال)، والمدة المخصصة للاختبار 90 دقيقة (ساعة ونصف).

تدور أسئلة المعلومات العامة حول المجالات التالية:

1. أحداث تاريخية وسياسية بارزة خاصة بمصر والعالم

2. السينما.

3. المسرح.

4. الأدب (روايات وشعر).

5. الجغرافيا.

5. الفن التشكيلي.

7. الموسيقى والأغاني.

8. الدراما التليفزيونية.

9. الاختراعات الأبرز في تاريخ الإنسانية.

10. شخصيات سياسية بارزة مصرية وعالمية.

11. الآثار.

12. الرياضة.

13. معلومات علمية عامة.

تدور أسئلة المعلومات الإعلامية حول المجالات التالية:

1. الاختراعات الأبرز في تاريخ الإعلام.

2. صحف وصحفيون بارزون في مصر والعالم.

3. أعمال اذاعية وتليفزيونية شهيرة.

4. الإعلام الإلكتروني.

5. شبكات التواصل الاجتماعي.

6. قنوات وبرامج تليفزيونية في مصر والعالم.

7. محطات إذاعية.

8. وظائف الإعلام والإعلان.

9. وكالات الأنباء.

وأوضحت الكلية أن أسئلة اللغة الإنجليزية ستكون أسئلة اختبار نفسي اجتماعي (عبارة عن اختيار من بدائل).