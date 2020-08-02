تعرف على تفاصيل اختبارات القدرات لكليات الإعلام 2020

كشف الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس قطاع كليات الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، عن إقرار المجلس وقطاع كليات الإعلام المخصص لها اختبارات قدرات، عددا من الإجراءات للاختبارات المقرر إجراؤها للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الإعلام، الواجب اجتياز اختبارات قدرات لها كشرط أساسي للالتحاق بها، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الدراسي الجديد 2020، في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بأزمة كورونا فيروس "كوفيد 19".

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تقرر تخفيض الحد الأدنى للنجاح واجتياز اختبارات القدرات لـ 60% كشرط أساسي للنجاح بدلاً من 70%، موضحا أن القرار للعام الدراسي الجديد وتنسيق 2020.

وأوضح رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اختبار القدرات لكليات الإعلام سيجرى من الاختبارات المعرفية، القائمة على الاختبارات الموضوعية "البابل شيت"، والتي تدور حول المعلومات العامة والمجالات الإعلامية المتمثلة في الأحداث التاريخية والسياسية بمصر والعالم، وغيرها من المجالات والعلوم التي تظهر مدى ثقافة الطالب واطلاعه على مجريات الأحداث، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مجموعة من الأسئلة وستكون الإجابة عليها صح أو خطأ، ومجموعة أخرى من الأسئلة ستكون إجاباتها اختيار بديل من أربعة بدائل لكل سؤال، لافتًا إلى أن المدة المخصصة للاختبار 90 دقيقة بدلا من 120 دقيقة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا عن العام الماضي، مبينة أنَّ عدد رغبات التنسيق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لـ75 رغبة.