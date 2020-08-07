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محمود مسلم

تراجع صادرات ألمانيا في النصف الأول من 2020 بسبب تداعيات كورونا

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(وكالات)
05:09 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
تراجع صادرات ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري

تراجع صادرات ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 13.4%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تحت تأثير أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

 وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الألمانية واصلت التعافي، الذي بدأ في مايو الماضي، خلال يونيو أيضا، حيث ارتفعت في ذلك الشهر بنسبة 14.9%، مقارنة بالشهر السابق له، وهو أعلى ارتفاع شهري يجري تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1990، لكنها رغم ذلك تراجعت في يونيو الماضي، بنسبة 16%، مقارنة بفبراير الماضي، أي ما قبل بدء أزمة كورونا.

وكانت الصادرات الألمانية تراجعت في أبريل الماضي، إلى أدنى مستوى لها، متأثرة بعمليات إغلاق الحدود والصعوبات اللوجستية واضطراب سلاسل التوريد.

ويشعر المصدرون الألمان حاليا، بتفاؤل حذر، وفقا لمؤشر مناخ الأعمال الرئيسي الصادر عن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية.

وبشكل عام، توقع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية واتحاد الصناعات الألمانية، تقلص الصادرات بنسبة 15% في عام 2020، بسبب تداعيات الجائحة.

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